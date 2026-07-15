Лантратова: в плену ВСУ не осталось мирных жителей Курской области

Все мирные жители Курской области, ранее находившиеся в украинском плену, возвращены домой. Однако некоторые куряне все еще остаются в числе пропавших без вести. Об этом в интервью ИС «Вести» рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Удалось договориться с той стороной и вернуть всех мирных курян — всех, кого незаконно удерживали на территории Украины. Они вернулись домой. Это очень радостное событие. Я была на связи с губернатором Курской области Александром Хинштейном все эти дни. Конечно, там есть еще без вести пропавшие люди, но в плену на территории Украины их точно нет»,— заявила «Вестям» Яна Лантратова.

В конце июня первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик сообщил, что всего с начала специальной военной операции на территорию региона удалось вернуть 171 жителя приграничья. «Ъ-Черноземье» писал, что за пару дней до этого из украинского плена вернулись пятеро мирных курян. Среди них: трое мужчин из Кореневского района и одна женщина из Суджи, а также мирный житель, который пытался вывезти родственника из Суджанского района. Все они попали в плен в 2024 году.

Денис Данилов