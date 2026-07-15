Великая французская капитуляция

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Пеле, как известно, называл футбол «прекрасной игрой». То, что он еще игра исключительно жестокая, мог понять любой, глядя на то, что происходило на стадионе душного Арлингтона, где только что закончился первый полуфинал североамериканского чемпионата мира,— на понурых, прячущихся от телекамер французских игроков, на потухшие глаза их наставника Дидье Дешама. Казалось, что он должен уйти из сборной, передавая пост Зинедину Зидану, с триумфом. Уйдет после поражения фактически позорного. Перед испанцами его команда оказалась совершенно беспомощной.

Но изучая темную сторону футбола, еще правильнее было слегка напрячь память и перенестись ровно на шесть лет назад, в июльскую Москву 2018 года. В политые летним ливнем и усыпанные конфетти «Лужники», которые приняли первый для России финал главного футбольного турнира и увидели, как сборная Франции уверенно разбирается в нем с хорватами. Примерно так же уверенно, как с ней самой в Техасе разобрались испанцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Франции празднует победу на чемпионате мира по футболу в России, 15 июля 2018 года, Москва, Лужники

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сборная Франции празднует победу на чемпионате мира по футболу в России, 15 июля 2018 года, Москва, Лужники

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Победы на мировых первенствах пьянят, сводят с ума всех, кто их одержал. Но суть побед разная. Есть титулы, добытые наперекор обстоятельствам, выстраданные и вымученные. Есть логичные, являющиеся пиком большого и трудного восхождения.

А есть титулы, воспринимающиеся совершенно по-особенному, как начало чего-то очень большого. Завоеванный в Москве французами попал как раз в эту редкую категорию.

Обсуждая его, было принято смаковать не российские подвиги сборной Франции, а цокать языком: боже, а сколько же всего замечательного еще у нее впереди! С таким-то невероятным потенциалом. Лидеру — Килиану Мбаппе — нет 20, а он уже чуть не получил приз лучшего игрока чемпионата и продолжает расти, превращаясь в настоящую легенду. Многие партнеры в расцвете сил. А для тех, кому играть наверняка осталось не так уж долго, феноменальная французская футбольная школа уже готовит смену не просто достойную, а из таких ребят, что с их-то талантом даже превзойдут предшественников. И мудрый тренер, который для команды отец родной, никуда уходить не собирается. Это не конец погони за самым престижным званием, которого у французов не было 20 лет, а старт погони за статусом, может быть, величайшей сборной в истории. Она же оставит позади даже бразильцев эпохи Пеле, выигравших с ним три золота чемпионатов мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алекс Баэна (слева, Испания) и Жюль Кунде (Франция) в полуфинальном матче чемпионата мира

Фото: Tony Gutierrez / AP Алекс Баэна (слева, Испания) и Жюль Кунде (Франция) в полуфинальном матче чемпионата мира

Фото: Tony Gutierrez / AP

И все эти прогнозы, что смешнее всего, сбывались. Килиан Мбаппе развивал свои способности. Усман Дембеле прибавил так, что забрал «Золотой мяч». В основу один за другим, заменяя ветеранов — Антуана Гризманна, Оливье Жиру, Рафаэля Варана, вливались чудесные игроки — Майк Олисе, Орельен Чуамени, Ману Коне, Дезире Дуэ, Брэдли Баркола, Вильям Салиба. Авторитет и чутье Дидье Дешама никуда не пропадали. Все, кроме одного-единственного. За следующие восемь лет титулов в свой послужной список французы так и не добавили.

На чемпионате Европы в 2021 году они сошли в 1/8 финала после серии пенальти с неожиданно упрямыми швейцарцами, не испугавшимися их блеска. В финале чемпионата мира в 2022-м в такой же перестрелке уступили аргентинцам со сворачивавшим горы Лионелем Месси. А дальше было два подряд полуфинальных проигрыша испанцам: в 2024-м — на континентальном первенстве, теперь — на мировом. Два проигрыша без вариантов, которые случайностями и чужими озарениями уже не оправдаешь. Пока все переживали насчет последовавших за московским триумфом осечек сборной Франции, не сомневаясь, что рано или поздно она свое возьмет, созрела новая могучая сила. Сила, идеально иллюстрирующая своим стилем все, что вкладывал король футбола в придуманное им определение. Но для французов — и избитых испанцами в Арлингтоне, и наблюдавших за избиением с трибун или по телевизору — он точно сейчас не прекрасная игра, что нечто прямо противоположное.