Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов в ЕС

Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству беспилотников для ВСУ в европейских странах. ЕС предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных технологий. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«У нас есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении масштабов. Но у нас нет тех проверенных в боях знаний и опыта, которые накопила Украина. Поэтому я хочу сказать, что нам нужно объединить наши силы»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Киев (цитата по сайту ЕК).

Как сообщало издание Euractiv, сделка предполагает выделение около €10 млрд из оборонного фонда Евросоюза SAFE на строительство заводов по производству беспилотников в странах Восточной Европы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европа и Украина создают ПРО для бедных».