Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству дронов в ЕС
Еврокомиссия заключила с Украиной сделку по производству беспилотников для ВСУ в европейских странах. ЕС предоставит свои производственные площадки в обмен на наработки Украины в области беспилотных технологий. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
«У нас есть безопасные и надежные производственные площадки, которые могут помочь в расширении масштабов. Но у нас нет тех проверенных в боях знаний и опыта, которые накопила Украина. Поэтому я хочу сказать, что нам нужно объединить наши силы»,— сказала госпожа фон дер Ляйен на пресс-конференции во время визита в Киев (цитата по сайту ЕК).
Как сообщало издание Euractiv, сделка предполагает выделение около €10 млрд из оборонного фонда Евросоюза SAFE на строительство заводов по производству беспилотников в странах Восточной Европы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Европа и Украина создают ПРО для бедных».
Сотрудничество между Евросоюзом и Украиной в области беспилотных технологий является частью более широкой инициативы ЕС по усилению обороноспособности и интеграции в военно-промышленный комплекс. Например, в марте 2025 года Еврокомиссия представила стратегию «Перевооружить Европу» стоимостью 800 млрд евро, предполагающую увеличение расходов на оборону и привлечение кредитов. Ранее в июне Франция анонсировала соглашение с автопроизводителем и оборонной фирмой для производства БПЛА на Украине.
Эта сделка демонстрирует усилия Евросоюза по масштабированию производства боевых беспилотников и использованию опыта Украины в этой сфере. Еще в сентябре 2025 года Еврокомиссия активно обсуждала создание системы радаров и перехватчиков («стена дронов») для защиты восточных границ Европы, а в Европарламенте призывали к усилению координации между ЕС и НАТО для обнаружения беспилотников.