Фигурант дела о гибели пяти подростков в Байкальске получил 16 лет колонии

Иркутский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении 26-летнего жителя Байкальска (Иркутская область) по делу о гибели пяти подростков. Его признали виновным в вовлечении несовершеннолетних в регулярное употребление алкогольной продукции (ч. 3 ст. 151 УК РФ), а также в совершении в 2023–2024 годах преступлений против половой неприкосновенности (ст. 131, 132 УК РФ). Подсудимого приговорили к 16 годам колонии строгого режима, сообщает СУ СКР по региону.

По данным правоохранителей, 24 мая 2025 года фигурант дела купил алкоголь своему 17-летнему брату и его несовершеннолетним друзьям, который они совместно распили в его квартире в Байкальске. Спустя три дня иркутянин вновь приобрел алкоголь подросткам для празднования дня рождения одного из них в частном доме в СНТ. После этого мужчина уехал и оставил несовершеннолетних без присмотра, установили следователи.

Согласно материалам дела, во время празднования один из юношей напал на присутствовавших с ножом. Четверо подростков получили смертельные ранения, еще четверо были доставлены с различными травмами в больницу. Затем нападавший поджег дом, где в результате пожара скончался.

Как писал «Ъ», после трагедии глава Байкальска Василий Темгеневский объявил трехдневный траур на территории городского поселения.

Александра Стрелкова