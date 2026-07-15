По делу брокеров Mind Money предъявили обвинения клиентам-инвесторам
Силовики в рамках дела против брокерской компании Mind Money Limited предъявили обвинения клиентам-инвесторам, совершавшим операции с ADR (американскими депозитарными расписками). Претензии у следствия связаны с тем, что фигуранты совершали операции после вступления в силу закона о делистинге ADR на акции российских компаний — после 16 апреля 2022 года. Об этом в открытом письме рассказала бывший директор Mind Money Юлия Хандошко, передает РБК.
Обвиняемая не согласилась с доводами следствия о том, что проведенные ею и ее клиентами операции нарушали закон. По ее словам, сделки соответствовали рыночной практике того времени. Также она прокомментировала обвинения в использовании поддельных документов при согласовании операций.
«Операции по обмену ADR на локальные акции невозможно было осуществить без фактической поставки банку депозитарной программы ADR. Эта процедура регламентировалась самим банком-депозитарием. Использовать подложные документы без фактической поставки ценных бумаг на конвертацию было невозможно, что может подтвердить любой специалист в области ценных бумаг»,— написала госпожа Хандошко.
Юлию Хандошко вместе с главой «Инвестиционной палаты» Алексеем Седушкиным арестовали в конце мая по обвинению в мошенничестве. Также обвинения предъявили трем сотрудникам Mind Money и «Инвестпалаты». Как заявили в ФСБ, злоумышленники незаконно получили права на акции российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Ущерб по делу оценивается более чем в 7 млрд руб.
Уголовное дело против брокеров Mind Money и «Инвестиционной палаты» Башмета касается мошенничества в особо крупном размере, согласно статье 159 ч. 4 УК РФ. По версии следствия, руководитель Mind Money Юлия Хандошко и бенефициар «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин вместе с сообщниками завладели акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, которые до санкций обращались на зарубежных рынках. Ущерб от этих операций оценивается более чем в 7 млрд рублей. Деятельность этих компаний связана с ценными бумагами россиян и иностранных граждан, замороженными за рубежом.
Банк России не видит системных последствий для финансовой системы из-за ареста руководителей этих брокерских компаний. Ранее «Инвестиционная палата» участвовала в механизме обмена ценными бумагами между российскими и иностранными инвесторами. Mind Money также активно работала над разблокировкой активов российских инвесторов за рубежом и, по словам её руководителя Юлии Хандошко, занималась анализом экономического роста и инвестициями.