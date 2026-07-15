Тимуру Иванову не дали уйти на СВО

Московский городской суд отклонил жалобу бывшего замминистра обороны Тимур Иванов на отказ Военного комиссариата Москвы заключать с ним контракт для службы на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов (справа) во время заседания суда (апрель 2024 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Тимур Иванов (справа) во время заседания суда (апрель 2024 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сначала жалоба на действия военного ведомства поступила в Мещанский районный суд Москвы. Через суд Иванов пытался добиться отправки на СВО. В исках он просил признать бездействие ответчиков, в числе которых Минобороны и столичный военный комиссариат, и обязать их заключить с ним контракт. Однако Мещанский суд признал законными действия ведомств. Решение Мещанского суда господин Иванов затем обжаловал в Московском городском суде.

На заседание по рассмотрению жалобы господина Иванова по ВКС подключать не стали. Выступая на процессе, защита господина Иванова указывала, что он не получил письменного отказа в СИЗО. Адвокат заявил, что у государства нет «своего тайного права отказывать определенным гражданам в военной службе». Подобный запрет, заявил адвокат, распространяется только на граждан, осужденных по определенным статьям, которые господину Иванову не вменялись. Это, по мнению адвоката, порождает вакуум в правоприменении, что «недопустимо в такой сложный для страны период». Из отказа Мещанского суда, заметил защитник, непонятно, почему в службе отказано господину Иванову.

Представитель Минобороны заявил, что отказ мотивирован, а решение суда обосновано. Адвокаты господина Иванова, по ее мнению, неверно толкуют закон. Представитель военного ведомства просил жалобу защиты бывшего замминистра не удовлетворять.

В марте Тимур Иванов получил второй отказ на свое обращение с просьбой отправить его на СВО. Первое он подавал в июле 2025 года. Тогда бывший замминистра просил отправить его служить в должности майора. Ему ответили, что «в группировке “Запад” отсутствуют должности по его воинской специальности». В ноябре, в повторном прошении, он выразил готовность служить в любом звании и на любой должности. На это заявление он ответа не получил, из-за чего решил обратиться в суд.

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13,5 годам колонии за растрату при закупке паромов для Крымской переправы и хищении средств банка «Интеркоммерц». Второе уголовное дело против бывшего замминистра возбуждено по статье о получении взяток на 1,3 млрд руб. и отмывании денег. Фигурант вину не признает.

5 декабря 2025 года Пресненский суд конфисковал имущество господина Иванова, его родственников и доверенных лиц на сумму более 1,23 млрд руб. В доход государства обратили доли бывшего чиновника в четырех компаниях на 70 млн руб., 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Подмосковье и Тверской области. Также суд тогда изъял автомобили премиум-класса, 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия, драгоценности и найденные при обысках наличные. В феврале 2026 года Московский городской суд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и жилого дома бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Ефим Брянцев