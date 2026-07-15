Себастьен Минье ушел с поста главного тренера сборной Гаити по футболу

Себастьен Минье покинул пост главного тренера сборной Гаити по футболу. Об этом сообщила пресс-служба национальной федерации в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Себастьен Минье

Фото: Claudia Greco / Reuters Себастьен Минье

Фото: Claudia Greco / Reuters

Отмечается, что контракт с 53-летним французским специалистом был расторгнут «по взаимному согласию и в духе взаимного уважения». Под руководством Минье сборная Гаити впервые за 52 года квалифицировалась на чемпионат мира. На групповом этапе команда проиграла все три матча, уступив шотландцам (0:1), бразильцам (0:3) и марокканцам (2:4).

Себастьен Минье занимал должность с 2024 года. За это время сборная провела 27 матчей, в которых одержала 13 побед, потерпела девять поражений и пять раз сыграла вничью. Ранее специалист возглавлял национальные команды ДР Конго, Кении и Экваториальной Гвинеи.

Таисия Орлова