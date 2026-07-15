В Хакасии ввели запрет на публикацию кадров атак БПЛА

Запрет на публикацию в СМИ и соцсетях последствий атак БПЛА ввели на территории Республики Хакасия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, ограничения распространяются на публикацию кадров работы систем и средств противодействия беспилотникам, а также на раскрытие местоположения Вооруженных сил РФ, правоохранительных органов, объектов военной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, промышленности и транспортной инфраструктуры. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года аналогичные ограничения ввели власти Кемеровской области. С начала 2026 года правительства Алтайского и Красноярского краев также подписали соответствующие указы.

Александра Стрелкова