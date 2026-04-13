В Алтайском крае запретили съемку стратегических объектов и БПЛА

На территории Алтайского края установлен запрет на съемку и публикацию в интернете материалов о критически важных и стратегических объектах, средствах воздушного мониторинга и БПЛА. Соответствующий указ подписал глава региона Виктор Томенко. Контроль за выявлением нарушений возложен на управления МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС и Роскомнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Приняты дополнительные меры для охраны порядка и безопасности жителей в районах нахождения значимых инфраструктурных объектов», — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Согласно документу, СМИ и физлицам без согласования с органами безопасности запрещено размещать информацию о критически важных объектах энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, связи и логистики. Кроме того, запрет распространяется на публикацию информации о дислокации военных, сотрудников правоохранительных органов, военных и специальных объектов, а также съемку БПЛА для воздушного мониторинга.

«В случае атак на критически значимые и стратегические объекты ограничения распространяются на несанкционированную съемку и размещение публикаций о последствиях атак или применения беспилотных летательных аппаратов, работе систем ПВО, систем РЭБ и иных защитных объектов, а также местах их дислокации, местах падения обломков БПЛА и средствах воздушного поражения», — говорится в сообщении.

В случае нарушения уполномоченные ведомства будут устанавливать личности граждан и передавать материалы для привлечения их к ответственности. При этом установленные ограничения не будут распространяться на представителей официальных органов государственной и муниципальной власти.

Александра Стрелкова