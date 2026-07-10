12 зарплат в среднем требуется жителю Ижевска для первоначального взноса

В среднем жителю Ижевска требуется 12 зарплат для оплаты первоначального взноса по ипотеке в 20% на однокомнатную квартиру на вторичном рынке. Это на две зарплаты больше, чем требовалось годом ранее. Такие данные приводят аналитики портала «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что быстрый рост зарплат относительно стоимости жилья позволил быстрее накопить на первоначальный взнос. Но высокие ипотечные ставки сделали покупку квартиры в кредит менее доступной, чем раньше.

«Дальнейшая ситуация будет зависеть от того, смогут ли доходы населения расти быстрее стоимости квартир. Зарплаты уже не увеличиваются так же быстро, как в предыдущие 2-3 года, поэтому наиболее вероятны два расклада: либо показатель стабилизируется на текущем уровне (если темпы роста цен и зарплат останутся сопоставимыми), либо срок накопления будет увеличиваться (если квартиры будут дорожать быстрее)»,— прокомментировала эксперт «Циан.Аналитика» Елена Бобровская.

Больше всего среднестатистических зарплат для оплаты первоначального взноса по ипотеке нужно накопить жителям Сочи — этот показатель достигает там 29. В Санкт-Петербурге требуется 20 зарплат, в Москве — 19.

Рейтинг из 40 крупнейших рынков в городах РФ замыкает Новокузнецк, жителям которого необходимо накопить девять месячных зарплат для взноса по ипотеке.

Напомним, в среднем в Ижевске цена за 1 кв. м на вторичном рынке достигла 120 тыс. руб. к концу второго квартала 2026 года, следует из данных аналитиков платформы.

Владислав Галичанин