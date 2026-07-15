В Кремле прокомментировали визит президента Сербии в Киев

До сих пор Сербия не имела никакого отношения к дипломатической работе, направленной на урегулирование по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представителя Кремля попросили прокомментировать визит в Киев сербского президента Александра Вучича. Он планирует участвовать в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина» вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентами Молдавии, Румынии, Черногории и Албании, а также премьером Словении. Также планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«И в настоящий момент, до сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», — сказал господин Песков. Он также отметил, что Москва не передавала через сербского лидера никаких посланий украинским властям.