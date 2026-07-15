Спикер горсовета Уфы просит СКР проверить мэрию на хищение бюджетных средств

Председатель городского совета Уфы Марат Васимов обратился к руководителю следственного управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому с просьбой провести проверку по фактам возможного незаконного использования служебного автотранспорта администрации Уфы судьями Верховного суда Башкирии. Также господин Васимов просит установить «конкретные обстоятельства и объем израсходованных бюджетных средств» на трансфер судей за счет мэрии и «дать юридическую оценку указанным действиям».

Этот вопрос поднимался вчера на заседании горсовета Уфы во время досрочного расторжения трудового договора с главой администрации Уфы Ратмиром Мавлиевым.

Подробности — в ближайшем номере «Ъ».

Олег Вахитов