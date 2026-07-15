Количество выданных займов в сегменте POS-кредитования в Удмуртии выросло на 16%

В июне банки выдали жителям Удмуртии розничных кредитов на общую сумму 152 млн руб. со средним сроком 17 месяцев. Это на 16% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ). Всего жители республики оформили 2,5 тыс. кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По объему выданных POS-кредитов Удмуртия занимает 28 место среди 50 исследуемых регионов России. Средняя сумма кредита составила 60 тыс. руб., что на 3,4% больше, чем в мае (58 тыс. руб). Для сравнения, в Татарстане средний чек по кредитам достиг 70 тыс. руб. (+5,8%), В Башкортостане — 62 тыс. руб. (+4,9%), в Пермском крае — 57 тыс. руб. (6,6%).

В целом по стране средний размер розничного кредита поднялся до 64 тыс. руб. В июне прошлого года он составлял 66 тыс. руб. В июне их количество составило 240,9 тыс.

В июне банки выдали россиянам 240,9 тыс. розничных кредитов, их количество увеличилось на 8%. В мае было выдано 223,3 тыс. кредитов.

«Тренды весны и начала лета в кредитовании схожи для всех сегментов, и POS-кредиты не стали исключением. После сезонного снижения в январе—феврале количество выдач вернулось на привычный уровень — 220–250 тысяч в месяц. Ожидается, что эти показатели сохраняются до сентября, а заметный рост произойдет лишь в IV квартале под влиянием предновогоднего потребительского спроса»,— добавил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

За полгода в Удмуртии выдали 14,1 тыс. розничных кредитов. Объем кредитования составил 850 млн руб. Средняя сумма — 60 тыс. руб., средний срок — 16 месяцев.

Напомним, за полгода в Удмуртии оформили 77,6 тыс. Кредиток на 8,47 млрд руб