В Удмуртии за полгода оформили 77,6 тыс. кредитных карт

В июне банки выдали жителям Удмуртии 13,7 тыс. кредитных карт с общим лимитом 1,6 млрд руб. По сравнению с маем количество выдач не изменилось, но объем лимитов вырос на 8%. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ). За первое полугодие в республике оформлено 77,6 тыс. Кредиток на 8,47 млрд руб. За полугодие средний лимит в Удмуртии был на уровне 109 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По объему выданных лимитов Удмуртия заняла 28-е место среди регионов России. Средний лимит по кредитной карте в республике составил 121 тыс. руб., что на 8% больше, чем в мае (113 тыс. руб.). Для сравнения: в Татарстане средний лимит — 118 тыс. руб., в Башкортостане — 116 тыс. руб., в Пермском крае — 114 тыс. руб.

«Рынок кредитных карт в количественном выражении достиг плато еще во II полугодии прошлого года. С тех пор количество выдач новых карт остается стабильным, продемонстрировав лишь традиционное сезонное снижение в январе и феврале. В настоящее время нет оснований ожидать значительного роста в этом сегменте. Макропруденциальные ограничения регулятора сохраняются, а ключевая ставка была снижена незначительно»,— рассказал генеральный директор ОКБ Михаил Алексин. По его мнению, до конца года выдачи останутся на текущем уровне или начнут снижаться, если рынок будет перенасыщен картами.

В целом по России в июне банки открыли 1,34 млн кредитных карт — столько же, сколько и в мае. Годовой рост составил 24%. Общий лимит по картам достиг 163,83 млрд руб. (+3% к маю), средний лимит вырос до 122 тыс. руб. против 119 тыс. руб. в мае.

За второй квартал 2026 года в России выдано 4,06 млн кредитных карт на 486,9 млрд руб. Это на 22% больше по количеству и на 16% по объему год к году. За первое полугодие — 7,50 млн карт на 859,30 млрд руб.

Карина Пырина