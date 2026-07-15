Тюменская «Энко» строит по соседству с Хаминым в Воронеже ЖК за 3,6 млрд

ООО «Специализированный застройщик "Энко.Крона парк"» (входит в тюменскую девелоперскую корпорацию «Энко») намерено построить в Воронеже жилой комплекс «Крона дом» с многоуровневым паркингом общей стоимостью 3,6 млрд руб. Это следует из проектной декларации застройщика.

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Жилой комплекс возведут на Московском проспекте, 142в — по соседству с «Городскими садами» группы «Воронежская девелоперская компания» (ВДК) господина Хамина. Проект предусматривает строительство 18–19-этажного дома комфорт-класса с четырьмя подъездами. Стоимость жилого дома — 3,41 млрд руб. Ввод в эксплуатацию — четвертый квартал 2028 года.

В доме разместят 662 квартиры общей жилой площадью 31,5 тыс. кв. м, в том числе 453 однокомнатные, 173 двухкомнатные и 36 трехкомнатных. Кроме того, проектом предусмотрены 95 нежилых помещений. На придомовой территории оборудуют детскую и спортивную площадки, установят мусорные площадки.

Предусмотрено 59 открытых машино-мест. Однако одновременно с жилым домом девелопер строит рядом трехэтажный наземный паркинг на 246 автомобилей. Его стоимость — 175 млн руб., завершить строительство планируется к июню 2029 года.

По данным Rusprofile, ООО «Энко.Крона парк» зарегистрировано в Тюмени в октябре 2025 года. Компания специализируется на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором является Елена Низамова. По итогам 2025 года выручка общества составила 117 тыс. руб., чистый убыток — 13,4 млн руб. Согласно данным с сайта группы, «Энко» основана в Тюменской области в 2011 году и занимается комплексным развитием территорий и строительством жилья комфорт-класса. По данным портала «Всеостройке.рф», компания входит в число крупнейших российских девелоперов, занимая 23-е место в стране по объему текущего строительства.

О заходе на данный земельный участок «Энко» стало известно в начале этого года. Тогда основатель ВДК Евгений Хамин сообщил о продаже тюменскому застройщику части земельного участка в строящемся квартале «Городские сады», а также еще одного участка за пределами проекта. Территорию квартала площадью 12 га девелоперы разделили поровну: по 6 га достались ВДК и «Энко». Тюменская компания займется развитием территории «Дубовой рощи», а ВДК — центрального «Садового бульвара». По словам господина Хамина, завершить квартал «Городские сады» планируется к 2033 году (вместо ранее заявленного 2038 года).

Анна Швечикова