У жителей подтопленных территорий в Глазове изъяли оружие и патроны

Сотрудники Росгвардии изъяли 22 единицы оружия и 1800 патронов различного калибра у жителей подтопленных территорий в Глазове. Об этом сообщает управление ведомства по Удмуртии.

«При осложнении ситуации и в случае подтопления огнестрельное оружие необходимо передать на хранение в Росгвардию»,— говорится в сообщении.

Оружие у граждан и юридических лиц в зоне подтопления забрали для обеспечения его сохранности.

Напомним, в Глазове от разлива реки Сыга остаются подтопленными 239 частных и 10 многоквартирных домов. В городе объявлен режим ЧС. Подтопленные территории отключены от газа и электроснабжения.