«Зеленые» утвердили список кандидатов на выборах в Красноярском крае

«Зеленые» примут участие в выборах депутатов законодательного собрания Красноярского края. Список кандидатов региональное отделение (РО) партии утвердило на конференции 15 июля.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в РО, в общекраевую часть партсписка вошли три человека. В их числе председатель партии в Красноярском крае Влад Алейников, врач Валерий Тимошенко и пенсионер Владимир Макаров.

Экс-депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил о том, что «Зеленые» выдвинули его кандидатом в Госдуму РФ (Дивногорский округ №60) и в заксобрание края (одномандатный округ №4), а также в горсовет столицы региона на довыборах в одномандатном округе №11.

Как писал «Ъ-Сибирь», господин Дюков в 2024 году был исключен из фракции «Единой России» в горсовете. В 2025-м муниципальный парламент лишил его мандата по требованию прокуратуры.

На предыдущих выборах в заксобрание в 2021 году «Зеленые» при голосовании по партспискам набрали 5,11%, что позволило партии получить один депутатский мандат.

Выборы заксобрания Красноярского края пятого созыва пройдут одновременно с выборами в Госдуму в сентябре 2026 года. Всего избираются 52 депутата: 26 по партсписку и 26 в одно- и двухмандатных округах.

Валерий Лавский