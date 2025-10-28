Красноярского депутата Вячеслава Дюкова лишили мандата

Депутата красноярского горсовета Вячеслава Дюкова досрочно лишили мандата. Решение было принято в ходе внеочередной сессии 28 октября.

Фото: Красноярский городской совет депутатов

Фото: Красноярский городской совет депутатов

На прошлой неделе комиссия по местному самоуправлению сообщала, что прокуратура выявила нарушения со стороны Вячеслава Дюкова. По данным надзорного ведомства, он не уведомил о возможном конфликте интересов, что стало основанием для лишения мандата.

Как писал «Ъ-Сибирь», августе 2024 года господина Дюкова исключили из фракции единороссов в горсовете Красноярска. В феврале того же года политик заявил, что за последний год в контрактники попадают в основном асоциальные личности. Несмотря на последовавшее извинение, его исключили из «Единой России».

Комиссия по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре горсовета на основании заявления самого депутата освободила его должности председателя.

