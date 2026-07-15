В Испании попытались ограбить дом Ламина Ямаля

Злоумышленники попытались ограбить дом футболиста сборной Испании Ламина Ямаля в городе Эсплугес-де-Льобрегат недалеко от Барселоны. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Инцидент произошел примерно в 04:00 по местному времени. Воры в балаклавах взбирались по одной из стен дома Ямаля. Их заметили сотрудники частной охраны футболиста. Злоумышленники скрылись с места происшествия, когда поняли, что их обнаружили.

Охрана вызвала полицию. Правоохранительные органы начали расследование по факту покушения на кражу со взломом. Как пишет La Vanguardia, ранее этот дом принадлежал бывшему игроку сборной Испании и «Барселоны» Жерару Пике и его экс-супруге певице Шакире. До отъезда на чемпионат мира Ламин Ямаль показал коттедж в видеоблоге.

Незадолго до попытки ограбления испанцы со счетом 2:0 одолели команду Франции и впервые с 2010 года вышли в финал мирового первенства, где сыграют с победителем встречи между сборными Англии и Аргентины. В полуфинальном матче гол Ламина Ямаля не был засчитан из-за положения вне игры. Всего на турнире игрок забил один мяч.

19-летний Ламин Ямаль является чемпионом Европы 2024 года. В составе «Барселоны» он трижды выиграл первенство Испании (2023, 2025, 2026), а также завоевал кубок (2025) и два суперкубка страны (2025, 2026).

Таисия Орлова