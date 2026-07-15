Правительство Армении направит на ратификацию соглашение по «Маршруту Трампа»
Правительство Армении 16 июля направит на ратификацию в парламент рамочное соглашение с США по реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа». Он должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении.
Правительство предложит направить соглашение в Конституционный суд для проверки на соответствие армянской конституции. Затем инициативу направят на голосование в Национальное Собрание (парламент).
Армения и США парафировали соглашение во время визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван 26 мая. Предполагается создание совместной управляющей компании TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Под ее управлением маршрут будет находиться 49 лет с возможностью продления еще на 50 (в таком случае доля Армении в УК возрастет до 49%).
Инициатива «Маршрут Трампа» является частью более широкой Вашингтонской декларации, которая была подписана лидерами Армении, Азербайджана и США 8 августа 2025 года. Этот проект предусматривает восстановление железнодорожного участка через Сюникскую область Армении, которая также была известна как Зангезурский коридор, с целью соединения основной части Азербайджана с его Нахичеванской Автономной Республикой. Проект не только подразумевает создание железнодорожной, но и автомобильной инфраструктуры, нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей и линий электропередачи.
Проект стал результатом стремления США к активному участию в урегулировании ситуации на Южном Кавказе, где Россия традиционно играла большую роль. Правительство Армении под руководством Никола Пашиняна активно сближается с США, рассматривая проект как экономически выгодный и важный для развития региональной торговли и транспортной доступности, а также для укрепления процветания и безопасности Армении и Азербайджана. Тем не менее, Россия выражала свою настороженность относительно проекта, поскольку он затрагивает ее интересы и часть территории коридора находится в зоне ответственности российских пограничников. Россия заявила о готовности обсуждать участие в инициативе, учитывая тесное взаимодействие с Арменией в развитии железнодорожной сферы.