Правительство Армении направит на ратификацию соглашение по «Маршруту Трампа»

Правительство Армении 16 июля направит на ратификацию в парламент рамочное соглашение с США по реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа». Он должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой через Сюникскую область Армении.

Правительство предложит направить соглашение в Конституционный суд для проверки на соответствие армянской конституции. Затем инициативу направят на голосование в Национальное Собрание (парламент).

Армения и США парафировали соглашение во время визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван 26 мая. Предполагается создание совместной управляющей компании TRIPP Development, 74% акций которой получат США. Под ее управлением маршрут будет находиться 49 лет с возможностью продления еще на 50 (в таком случае доля Армении в УК возрастет до 49%).

Лусине Баласян