В Уфе презентовали AI-агента для биржевой торговли

Уфимская проп-трейдинговая компания АО «Лайт-Инвест» открыла крупнейший в России частный дилинговый центр для трейдеров, который владелец общества Валерий Ишназаров презентовал 11 июля. На мероприятии, в ходе которого также было представлено новое программное обеспечение, включающее AI-агента, Cassandra, присутствовали президент Группы компании «Финам» Владислав Кочетков и представитель ПАО «Московская биржа» Алексей Федоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Начальник управления анализа и развития ликвидности Департамента фондового рынка ПАО «Московская биржа» Алексей Федоров, владелец АО «Лайт-Инвест» Валерий Ишназаров и президент ГК «Финам» Владислав Кочетков на открытии дилингового центра

Фото: предоставлено АО «Лайт-Инвест» Слева направо: Начальник управления анализа и развития ликвидности Департамента фондового рынка ПАО «Московская биржа» Алексей Федоров, владелец АО «Лайт-Инвест» Валерий Ишназаров и президент ГК «Финам» Владислав Кочетков на открытии дилингового центра

Фото: предоставлено АО «Лайт-Инвест»

В историческом центре Уфы открыли первый в городе и крупнейший в России частный дилинговый зал для трейдеров. В помещении площадью 1 тыс. кв.м оборудовано 70 рабочих мест, из которых 50 мест – торговые станции трейдеров, еще 20 выделены под операционную деятельность. По словам собственника компании, часть мест уже заняты.

Как известно, работа трейдера предполагает непрерывное пребывание у компьютера на протяжении 10-11 часов ежедневно. Поэтому для создания комфортного рабочего пространства был проведен опрос среди трейдеров и сформулирован райдер, который включает в себя ряд обязательных требований. Среди них: определенная интенсивность искусственного освещения, большой рабочий стол, вмещающий четыре монитора, современные системы вентиляции, кондиционирования, отопления, а также довольно большие объемы электроэнергии (одна торговая станция потребляет 1 кВт).

Как пояснил господин Ишназаров, для компании это был дорогостоящий эксперимент, но намерение идти в офлайн подкрепляется запросом от самих трейдеров.

«Мы потратили около 150 млн руб. на этот объект, мы верим, что это помещение будет востребовано. Мы даем уникальную возможность социализации для трейдеров. Изначально предполагается, что трейдер – это одиночка, курсирующий, словно волк, на рынке. Но практика последних лет показывает, что ребята хотят социализации. И вот эту социализацию мы предоставляем нашим коллегам. При чем не только трейдерам нашей компании, но всем, кто занимается биржевой торговлей, независимо от уровня профессионализма», – рассказал Валерий Ишназаров.

Согласно открытым источникам, на российском рынке работает не более 15 проп-трейдинговых компаний. По данным президента Группы компании «Финам» Владислава Кочеткова, по объемам оборотного капитала на московской бирже, проп-трейдинговые компании занимают 20%.

«По доли рынка и количеству трейдеров, занятых именно в проп-трейдинге, мы значительно обгоняем Европу, примерно на уровне США, то есть это достаточно большая и растущая ниша. Что касается компании «Лайт-Инвест», она в своем сегменте безусловный лидер с долей 27-30%. Открытие крупнейшего в России дилингового центра – еще один этап развития, который показывает, насколько эта отрасль востребована и активно развивается», – отметил господин Федоров.

Начальник управления анализа и развития ликвидности Департамента фондового рынка ПАО «Московская биржа» Алексей Федоров также отметил актуальность создания такого оффлайн-пространства для трейдеров.

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«Да, все уходит в онлайн, все цифровизируется, но даже по своей индустрии – по работе с инвесторами и брокерами, – мы наблюдаем, что все уже устают от онлайна, и потихоньку оффлайновые истории возвращаются. И то, что появилась такая точка притяжения, дилинговый зал, где действующие сотрудники могут общаться друг с другом, куда могут прийти новички, которых чему-то обучат, это очень здорово», – подчеркнул господин Федоров.

Компания «Лайт-Инвест» основана в 2016 году. На сегодня она является обладателем самого крупного капитала в стране в своем сегменте биржевой торговли. Проп-модель предполагает, что трейдеры осуществляют сделки на средства компании. Подробнее об этом – в интервью Валерия Ишназарова. В структуру компании также входит лицензированная, аккредитованная министерством просвещения РБ онлайн-школа трейдинга. По данным СПАРК Интерфакс, выручка общества за 2025 год составила 256 млрд руб., чистая прибыль превысила 79 млн руб. С 2022 года АО входит в десятку самых масштабных компаний Башкирии.

В преддверии десятилетнего юбилея, потратив на разработку 2,5 года и четыре попытки, «Лайт-Инвест» также презентовали собственное программное обеспечение под символическим названием Cassandra. Это IT-продукт, включающий торговый вэб-терминал, риск-терминал, который предоставляет всем трейдерам компании риск-поддержку, а также встроенный искусственный интеллект. Программное обеспечение, зарегистрированное в Роспатенте, сертифицировано для совершения сделок на рынке драгметаллов, срочном и фондовом рынках. ПО работает на всех операционных системах, включая Windows, iOC, Astra Linux, а также обладает полноценной кибер-защитой.

Что касается AI-агента, как пояснили в компании, это не просто справочник или помощник, это полноценный инструмент для самостоятельного совершения биржевых сделок согласно заданной торговой стратегии.

«Сегодня, в эру высоких технологий, не требуется знаний IT или глубоко погружаться в биржевую инфраструктуру, достаточно обладать базовыми знаниями. Достаточно голосом или текстом наговорить нашему агенту свою биржевую стратегию, и он самостоятельно все выполнит за вас. Сейчас этот продукт находится на боевом тестировании, а 5 октября мы планируем запустить промышленную эксплуатацию нашего ИИ-агента, то есть он будет доступен абсолютно каждому за подписку», – пояснил господин Ишназаров.

Анна Челак