Евросоюз пообещал не высылать военнообязанных украинцев со статусом беженцев

Страны Евросоюза договорились не лишать статуса беженцев военнообязанных граждан Украины, которые уже находятся под временной защитой в ЕС. Новые заявки военнообязанных украинцев на получение защиты ЕС перестанет принимать с марта 2027 года. Об этом сообщил Совет ЕС.

С марта следующего года граждане Украины должны будут доказать право на законный выезд из страны — необходимо показать выездной штамп в паспорте или другой документ, подтверждающий освобождение от воинской обязанности. Изменения условий программы связаны с «меняющимися оборонными потребностями Украины», указано в пресс-релизе Совета ЕС. Как сообщал замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик, ввести поправки попросили власти Украины.

Сам механизм временной помощи гражданам Украины страны Евросоюза договорились продлить до 4 марта 2028 года. ЕС начал принимать заявки на предоставление статуса в марте 2022 года. Участники программы получают в странах ЕС право на проживание, работу, медицинскую и социальную помощь, а также образование для детей. По данным на конец мая, под временной защитой в ЕС находятся 4,38 млн беженцев с Украины.