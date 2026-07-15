Евросоюз пообещал не высылать военнообязанных украинцев со статусом беженцев
Евросоюз прекратит предоставлять статус беженцев военнообязанным украинцам
Страны Евросоюза договорились не лишать статуса беженцев военнообязанных граждан Украины, которые уже находятся под временной защитой в ЕС. Новые заявки военнообязанных украинцев на получение защиты ЕС перестанет принимать с марта 2027 года. Об этом сообщил Совет ЕС.
С марта следующего года граждане Украины должны будут доказать право на законный выезд из страны — необходимо показать выездной штамп в паспорте или другой документ, подтверждающий освобождение от воинской обязанности. Изменения условий программы связаны с «меняющимися оборонными потребностями Украины», указано в пресс-релизе Совета ЕС. Как сообщал замминистра внутренних дел Польши Мацей Душчик, ввести поправки попросили власти Украины.
Сам механизм временной помощи гражданам Украины страны Евросоюза договорились продлить до 4 марта 2028 года. ЕС начал принимать заявки на предоставление статуса в марте 2022 года. Участники программы получают в странах ЕС право на проживание, работу, медицинскую и социальную помощь, а также образование для детей. По данным на конец мая, под временной защитой в ЕС находятся 4,38 млн беженцев с Украины.
Решение Совета ЕС продлить временную защиту для украинских беженцев до марта 2028 года основывается на Директиве о временной защите (TPD), впервые примененной в 2022 году. Эта директива позволяет украинцам проживать, работать и получать доступ к социальным услугам в ЕС, и изначально не предполагала возможности столь длительного продления. Однако, Еврокомиссия считает, что продление обеспечивает правовую определенность и гарантирует единые стандарты помощи.
Вместе с тем, страны ЕС ищут пути для возвращения украинцев домой. Так, ряд государств, включая Польшу и Чехию, уже разрабатывают собственные системы долгосрочного проживания или возвращения беженцев. Власти Киева также заинтересованы в возвращении своих граждан, особенно мужчин призывного возраста, активно обсуждая это с европейскими службами. При этом ЕС сталкивается с проблемой высокой нагрузки на свои системы образования, здравоохранения и социальной помощи в связи с большим количеством украинских беженцев, что вызывает рост антиукраинских настроений в некоторых странах.