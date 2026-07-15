Удмуртия экспортировала 65 кг бересты и 36 тысяч штук частей мебели за 6 месяцев

Из Удмуртии с января по 14 июля 2026 года отправили 64,7 кг бересты в Японию и 36,1 тыс. штук мебельных заготовок в Турцию. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии

8 и 9 июля специалисты управления проконтролировали отправку мебели и коры березы. В ходе проверок вредных организмов в указанных товарах не обнаружено.

Напомним, ранее из Удмуртии вывезли 22,7 тыс. куб. м пиломатериалов хвойных пород в другие страны, включая Египет, Турцию, Китай, Израиль и др.