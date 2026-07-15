Составлено ИИ-Ассистентъ

Энергодар, расположенный на левом берегу Днепра, является городом-спутником Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции. Город часто подвергается атакам со стороны украинских Вооруженных сил, которые используют беспилотники и артиллерию, нанося удары по инфраструктуре, жилым домам, административным зданиям, автозаправкам и медицинским учреждениям. Эти атаки приводят к перебоям в электро- и водоснабжении, а также к повреждениям газопроводов.

Власти Энергодара неоднократно сообщали о сложной ситуации с безопасностью и жизнеобеспечением города. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и мэр Максим Пухов (или Эдуард Сеновоз в зависимости от даты сообщения) заявляют, что критическая инфраструктура города переводится на резервные источники питания, а аварийные бригады приступают к восстановлению после стабилизации обстановки. Отмечено, что для минимизации последствий атак были созданы парки резервных электрогенераторов и запасы трансформаторного оборудования. Несмотря на эти меры, город регулярно сталкивается с последствиями ударов, включая человеческие жертвы и повреждения значительной части городской инфраструктуры.