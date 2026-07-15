В Энергодаре пропало электричество после атаки беспилотников
В Энергодаре Запорожской области произошел сбой в электроснабжении из-за ударов беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram.
Критически важные и социальные объекты города перевели на резервные источники питания. Аварийные бригады начнут ремонтные работы, как только обстановка стабилизируется, отметил чиновник.
«Ситуация сложная, но контролируемая. В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах», — добавил губернатор.
О сбое в электроснабжении сегодня также сообщили в Херсонской области. 9 июня в Запорожской и Херсонской областях нарушалось электроснабжение из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Энергодар, расположенный на левом берегу Днепра, является городом-спутником Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе атомной электростанции. Город часто подвергается атакам со стороны украинских Вооруженных сил, которые используют беспилотники и артиллерию, нанося удары по инфраструктуре, жилым домам, административным зданиям, автозаправкам и медицинским учреждениям. Эти атаки приводят к перебоям в электро- и водоснабжении, а также к повреждениям газопроводов.
Власти Энергодара неоднократно сообщали о сложной ситуации с безопасностью и жизнеобеспечением города. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и мэр Максим Пухов (или Эдуард Сеновоз в зависимости от даты сообщения) заявляют, что критическая инфраструктура города переводится на резервные источники питания, а аварийные бригады приступают к восстановлению после стабилизации обстановки. Отмечено, что для минимизации последствий атак были созданы парки резервных электрогенераторов и запасы трансформаторного оборудования. Несмотря на эти меры, город регулярно сталкивается с последствиями ударов, включая человеческие жертвы и повреждения значительной части городской инфраструктуры.