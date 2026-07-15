В Херсонской области нарушено электроснабжение 10 муниципалитетов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Сбои в электроснабжении на территории Херсонской области имеют систематический характер. Начиная с апреля 2026 года, отмечались отключения электричества в различных её частях, в том числе полного или частичного обесточивания всех округов. Так, 26 июня 2026 года губернатор Владимир Сальдо сообщал о полном или частичном обесточивании всех округов области, а 14 июня все 14 муниципалитетов оставались без электричества из-за технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области. Технологические нарушения в энергосистеме Запорожской области часто называются причиной подобных отключений в Херсонской области.

Нередко причиной проблем с электроснабжением становятся атаки БПЛА и обстрелы со стороны ВСУ, а также повреждение энергетической инфраструктуры. Из-за обстрелов ремонтным бригадам бывает сложно оперативно приступить к восстановительным работам, что сказывается на сроках возвращения электроэнергии. В период с мая по июль 2026 года неоднократно сообщалось об обесточивании множества населенных пунктов в Херсонской области с указанием в качестве причины атак ВСУ, так, 9 июля 2026 года из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры также нарушалось электроснабжение в Запорожской и Херсонской областях.