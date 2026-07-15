Тушение пожара в лесу Фонтенбло займет до нескольких недель
Пожар в лесу Фонтенбло (расположен к юго-востоку от Парижа) уничтожил около 2 тыс. га леса. Сейчас очаг локализован, тушение продолжается. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на префекта департамента Сена и Марна Пьера Ори.
Местные власти допустили, что на окончательную ликвидацию возгорания может уйти от пары дней до нескольких недель. В филиале Национального лесного управления (ONF) сообщили, что ситуацию осложняют залежи торфа: он горит под землей, из-за чего огонь может распространяться на корни деревьев. Представитель ONF заявил, что такие «зомби-пожары» могут тлеть месяцами.
Пожар в Фонтенбло вспыхнул 12 июля. Его тушат не менее 800 пожарных. По данным Le Monde, к работам привлекли три самолета Canadair. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, за трое суток воду сбрасывали около 300 раз. Господин Нуньес также сообщал, что лес могли поджечь умышленно. По подозрению в преступлении задержали двух человек.
Власти Франции рассматривают версию об умышленном поджоге леса Фонтенбло. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что нынешнее лето характеризуется особенно большим количеством умышленных поджогов, и уже задержаны 59 человек по подозрению в причастности к лесным пожарам по всей стране. Семь из них признались в намеренном поджоге деревьев и ожидают суда. Некоторые задержанные совершили повторные правонарушения, другие действовали по неосторожности или по глупости. Лесной пожар в Фонтенбло вспыхнул 12 июля; на момент публикации, 14 июля 2026 года, его площадь достигла 1,3 тыс. га.
За 2026 год во Франции выгорело около 32 тыс. га земли, что превышает общий показатель за весь 2025 год. Для сравнения, в 2025 году в Туве к августу площадь лесных пожаров составляла более 15 тыс. га, а в Анапе крупный лесной пожар летом 2025 года достиг 11,2 гектара. Причинами лесных пожаров часто называют неосторожное обращение с огнем, например, в Балахнинском районе Нижегородской области в 2024 году, или сжигание мусора, как это произошло в Южной Корее в 2025 году, где огонь от уборки кладбища перекинулся на лес.