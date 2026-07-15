Тушение пожара в лесу Фонтенбло займет до нескольких недель

Пожар в лесу Фонтенбло (расположен к юго-востоку от Парижа) уничтожил около 2 тыс. га леса. Сейчас очаг локализован, тушение продолжается. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на префекта департамента Сена и Марна Пьера Ори.

Местные власти допустили, что на окончательную ликвидацию возгорания может уйти от пары дней до нескольких недель. В филиале Национального лесного управления (ONF) сообщили, что ситуацию осложняют залежи торфа: он горит под землей, из-за чего огонь может распространяться на корни деревьев. Представитель ONF заявил, что такие «зомби-пожары» могут тлеть месяцами.

Пожар в Фонтенбло вспыхнул 12 июля. Его тушат не менее 800 пожарных. По данным Le Monde, к работам привлекли три самолета Canadair. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, за трое суток воду сбрасывали около 300 раз. Господин Нуньес также сообщал, что лес могли поджечь умышленно. По подозрению в преступлении задержали двух человек.