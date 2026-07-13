Крупный пожар охватил лес Фонтенбло под Парижем

Один из крупнейших пожаров этого лета вспыхнул в знаменитом лесу Фонтенбло, расположенном примерно в 70 км к югу от Парижа. Огонь охватил около 800 га леса. Сигнал о возгорании поступил 12 июля. Из-за сильной жары, продолжительной засухи и порывистого ветра огонь быстро распространился по сосновым участкам. Для тушения мобилизованы около 400 пожарных, десятки единиц техники и два самолета гражданской обороны. Из-за пожара власти полностью закрыли для движения участок автомагистрали A6 между Фонтенбло и Ури, а также несколько местных дорог. На несколько часов было прервано движение поездов по железнодорожной линии Париж—Лион. Посетителей одного из самых популярных природных парков Франции срочно эвакуировали. По данным префектуры департамента Сена и Марна, угрозы населенным пунктам удалось избежать.

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Причины пока не установлены. Следователи рассматривают различные версии — от неосторожности до умышленного поджога. После нескольких недель почти непрерывной жары большая часть лесов Центральной и Северной Франции находится в состоянии повышенной пожарной опасности. В Фонтенбло должен прибыть министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес. Он заявил, что нынешнее лето сопровождается особенно большим числом умышленных поджогов. По его словам, с начала сезона полиция уже задержала 32 человека, подозреваемых в возникновении лесных пожаров.

Лес Фонтенбло занимает около 25 тыс. га и считается одним из самых известных лесных массивов Европы. Еще в Средние века лес служил королевскими охотничьими угодьями, а при Франциске I рядом возник дворец, превратившийся впоследствии в любимую резиденцию французских государей. Здесь жили Генрих IV, Людовик XV и Наполеон Бонапарт. Именно во дворце Фонтенбло в апреле 1814 года Наполеон подписал свое первое отречение от престола и простился с гвардией перед отправкой в ссылку на остров Эльба. Лес, окружавший дворец, на протяжении веков оставался частью этого исторического ансамбля.

Нынешний пожар напомнил французам, что изменение климата затрагивает уже не только средиземноморские регионы страны. Из Прованса или Лангедока опасность перешла и в леса, окружающие Париж. Власти предупреждают, что даже после ликвидации пожара доступ в пострадавшие районы останется ограниченным до тех пор, пока специалисты не оценят ущерб, нанесенный одному из самых знаменитых лесов Франции.

Алексей Тарханов, Париж