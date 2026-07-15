Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму завершится 5 августа

Период регистрации кандидатов на выборы депутатов Госдумы продлится до 5 августа. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«Было представлено 8 796 комплектов документов. Я так вот прикинула, поделила на 12 дней, это свыше где-то 11 300 с лишним листов в день. Это не просто листы, а это набор сведений, которые надо было тщательно проверить»,— сказала госпожа Памфилова на заседании ЦИК (трансляция велась на сайте).

По состоянию на 15 июля зарегистрированы 2 тыс. кандидатов по федеральным спискам и 1,4 тыс. — по одномандатным округам, следует из данных в Telegram-канале ЦИК.

Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов.

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