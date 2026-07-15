Регистрация кандидатов на выборы в Госдуму завершится 5 августа
Период регистрации кандидатов на выборы депутатов Госдумы продлится до 5 августа. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Было представлено 8 796 комплектов документов. Я так вот прикинула, поделила на 12 дней, это свыше где-то 11 300 с лишним листов в день. Это не просто листы, а это набор сведений, которые надо было тщательно проверить»,— сказала госпожа Памфилова на заседании ЦИК (трансляция велась на сайте).
По состоянию на 15 июля зарегистрированы 2 тыс. кандидатов по федеральным спискам и 1,4 тыс. — по одномандатным округам, следует из данных в Telegram-канале ЦИК.
Выборы в Госдуму состоятся 20 сентября. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах и 225 — по федеральному избирательному округу. В 39 регионах также обновятся составы заксобраний, а в 10 административных центрах — горсоветов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Равножелательное заверение».
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) начала подготовку к парламентским выборам 2026 года еще в 2025 году, утвердив план работы, который, в частности, включал рассмотрение новой схемы одномандатных округов. Эта новая схема была разработана из-за изменений в численности избирателей и должна быть представлена на утверждение в Госдуму не позднее середины августа 2025 года, поскольку истекает десятилетний срок действия предыдущей схемы. Например, по предварительным подсчетам, число избирателей в ДНР сократилось с 1,9 млн до 1,6 млн, в ЛНР — с 1,6 млн до 1,2 млн.
Подготовке к выборам предшествовало обновление состава ЦИК в марте 2026 года, куда вошли как новые, так и уже действующие члены. Также, ЦИК принял решение о возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госдумы на региональные или территориальные избиркомы, отказавшись от создания новых специальных комиссий. Это объясняется принципами целесообразности и экономии ресурсов. Кроме того, ЦИК сообщил о внедрении новой версии проекта «Стоп дубль» для предотвращения неоднократного голосования, что должно обеспечить чистоту результатов.