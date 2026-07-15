В Златоусте дачников СНТ «Приайский» просят эвакуироваться из-за паводка

Администрация Златоуста порекомендовала жителям города покинуть сви участки на территории СНТ «Приайский». По данным городских властей, существует вероятность подтопления территории садового некоммерческого товарищества из-за паводка.

Чтобы регулировать уровень воды, руководство города сообщило об увеличении планового сброса воды через шлюзы Айского водохранилища.

В мэрии подчеркнули, что подъем воды происходит постепенно, что позволяет провести подготовительные работы и эвакуацию без спешки. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций гражданам следует обращаться в экстренные службы.

Евгений Рыженьков