В Иране сообщили о гибели семерых военнослужащих при ударе США

Семеро иранских военнослужащих погибли в результате ударов США по юго-востоку Ирана. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на иранскую армию.

«При атаке американской террористической армии в Ираншахре погибли семеро военнослужащих 388-й бригады, а также ряд военнослужащих получили ранения», — указано в сообщении.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила в соцсети X, что при ударах США за последние дни также погибли не менее 30 мирных жителей. 11 июля Минздрав страны сообщал о 17 погибших.

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля: перемирие было нарушено после того, как Вашингтон обвинил Корпус стражей исламской революции в ударах по судам в Ормузском проливе. В последние дни США атаковали военные объекты Ирана вблизи Ормузского пролива, а КСИР наносил удары по американским базам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Американский президент Дональд Трамп пригрозил ударами по электростанциям и мостам, если Тегеран откажется от переговоров с Вашингтоном.