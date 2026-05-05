Суд в Нижегородской области рассмотрит уголовное дело мордовского судьи

Уголовное дело в отношении судьи Краснослободского райсуда Мордовии, обвиняемого по ч.1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного приговора), поступило в Починковский районный суд Нижегородской области. Дата заседания еще не назначена, сообщили в Нижегородском областном суде.

Судье инкриминируют назначение наказания ниже низшего предела гражданину, которого судили по п. «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека и совершенное нетрезвым водителем). Как полагает следствие, судья незаконно применил положения ст. 64 УК РФ и назначил подсудимому два года колонии-поселения, «руководствуясь не законом, а личной просьбой других представителей судейского сообщества».

