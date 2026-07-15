Падение лифта в Оренбурге обернулось иском пострадавшей на 1,5 млн рублей к УК

Дзержинский районный суд Оренбурга приступит к рассмотрению гражданского иска о компенсации морального вреда, заявленного жительницей многоэтажки на улице Березка. Женщина требует от управляющей компании «Альфа» 1,5 млн руб. за травмы, полученные при падении лифта, и длительное лечение в больнице. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из искового заявления, инцидент произошел в июне 2026 года. В кабину зашли восемь человек, после чего загорелся индикатор перегруза, однако автоматика не заблокировала движение. Лифт сорвался с 12-го этажа и остановился только благодаря срабатыванию защитных механизмов. Истица сообщила, что перенесла переломы и длительное время провела на стационарном лечении.

Ранее «Ъ—Волга» сообщал, что все пассажиры получили травмы разной степени тяжести, трое были госпитализированы. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Городские власти подтвердили, что инцидент произошел днем 5 июня в доме 2/1 по улице Березка. В суде решается вопрос о подготовке дела к разбирательству.

Яна Вежлева