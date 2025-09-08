Александр Бречалов на 75-м месте в рейтинге влияния глав субъектов РФ в августе

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 75-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ по итогам августа от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Господин Бречалов поднялся на пять позиций относительно июля. Рейтинг опубликован на сайта АПЭК.

Методика исследования — экспертный опрос (23 собеседника, в их числе политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты). Спикеры оценивают влияние каждого губернатора на федеральном уровне и выставляют в зависимости от этого от 1 до 10 баллов. После этого определяются средние арифметические значения.

Глава Удмуртии набрал 5,63 балла. Господин Бречалов отнесен к группе рейтинга «Среднее влияние» (губернаторы с 51-го по 89-е места). Первая тройка рейтинга (группа «Очень сильное влияние») — мэр Москвы Сергей Собянин (9,65 балла), раис Татарстана Рустам Минниханов (8,05) и глава Чечни Рамзан Кадыров (7,64).

Напомним, глава Ижевска Дмитрий Чистяков укрепился в медиарейтинге глав столиц регионов ПФО по итогам августа от «Медиалогии». Он занял 12-е место. На последней строчке рейтинге был размещен председатель гордумы столицы Удмуртии Фарит Губаев.