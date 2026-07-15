В Солнечногорске ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера ввели в Солнечногорске после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 13 июля. Администрация городского округа издала соответствующее постановление.

«Ввести с 04 часов 50 минут 13 июля 2026 года режим функционирования чрезвычайной ситуации муниципального характера», — указано в документе.

В зону чрезвычайной ситуации вошли многоквартирные дома на улице Банковской (д. 26 и 30), Баранова (д. 35) и улице Военный городок (д. 11). Пункты временного размещения развернут на территории школ № 4, 5 и 7.

В результате ночной атаки БПЛА в ночь на понедельник в Солнечногорске пострадали двое детей. Повреждения были зафиксированы в жилом секторе.