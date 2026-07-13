В Подмосковье при атаке БПЛА пострадали двое детей

В подмосковном Солнечногорске при попадании беспилотника в жилой дом двое детей получили ранения. Об этом рассказал глава городского округа Константин Михальков в Telegram.

Пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. В жилом доме выбиты окна, в отдельных квартирах разрушены стены, сообщил господин Михальков. Специалисты расчищают фасад и оценивают нанесенный ущерб. Для жителей поврежденных квартир развернули пункт временного размещения в новом корпусе школы №4.

За прошедшую ночь над Московской областью средства ПВО России уничтожили 81 беспилотник. В поселке Пионерский в Истре погибли три человека. Пострадали пять человек (включая детей в Солнечногорске). В пяти частных домах Истры произошли пожары.