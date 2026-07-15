Гипермаркеты в зоне иска

Продуктовой сети Selgros, которая год назад закрыла все свои гипермаркеты в России, возможно, придется окончательно расформировать свой местный бизнес. Операционная компания ритейлера, столкнувшись с финансовыми трудностями, может быть признана банкротом по заявлению контрагента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Консалтинговая компания Molga подала заявление о признании ООО «Зельгрос» банкротом, следует из арбитражной картотеки. «Зельгрос» управляет одноименной продуктовой сетью, которую в декабре 2024 года приобрела «Ароса-Логистика». Все три компании на запрос “Ъ” не ответили.

Сеть Selgros основана в 1990 году в Германии в формате мелкооптовой торговли (cash & carry). В России она работала в 2006–2025 годах. Сейчас все магазины сети закрыты. Последний торговый объект сети был закрыт в мае 2025 года. В 2024 году ритейлер занимал 77-е место среди FMCG-сетей РФ по версии Infoline. Согласно СПАРК, в 2025 года выручка сети сократилась на 92%, до 667 млн руб., чистый убыток составил 1,1 млрд руб.

В 2024 году «Ароса-Логистика» начала сделку по приобретению 100% российского бизнеса Selgros и его дистрибуторской компании Global Foods. Продавцом выступила австрийская MCCR Beteiligungs GmbHh, получившая в 2022 году от швейцарской Coop активы ритейлера в России. Тогда гендиректор Selgros в России Аксель Хартенштайн отмечал, что «новый владелец придаст бизнесу импульс и позволит значительно повысить эффективность» (см. “Ъ” от 28 ноября 2024 года).

Однако проблемы у Selgros начались значительно раньше.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская замечает, что ритейлер изначально вышел на российский рынок поздно, когда на нем уже были сильны позиции его прямого конкурента — сети Metro.

Как считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» компании Strategy Partners Артем Суворов, основные сложности для Selgros на российском рынке были связаны с высокой конкуренцией, изменением структуры спроса, развитием федеральных продуктовых сетей и ростом роли электронной коммерции и сервисов доставки. Именно поэтому продажу российского бизнеса можно рассматривать как часть общей стратегии выхода иностранных собственников с российского рынка, а не как следствие исключительно финансовых проблем самой сети, заключает он.

Сейчас же Selgros в России столкнулась и со значительным ростом количества поданных исков. В 2025–2026 годах компании подали более 110 исков. Для сравнения: в 2024 году ритейлер выступал ответчиком всего по восьми делам, в 2023 году — по двум. При этом дистрибуторская «дочка» ритейлера — Global Foods не испытывает финансовых проблем: ее выручка в 2025 году, по данным СПАРК, выросла с 14,4 млрд до 18,4 млрд руб.

Адвокат МКА «Аронов и партнеры» Мария Бабаева поясняет, что при продаже крупных бизнесов нередко проводится реструктуризация группы компаний: часть юридических лиц переходит новым собственникам, часть остается прежним, а отдельные компании выводятся из структуры бизнеса.

Если на таком юридическом лице сохраняются значительные обязательства при отсутствии достаточных активов, впоследствии оно действительно может оказаться в процедуре банкротства.

При этом, отмечает госпожа Бабаева, частая смена владельцев сама по себе также не свидетельствует о недобросовестности, однако для кредиторов и суда это всегда является обстоятельством, заслуживающим внимания. Если в ходе банкротства будет установлено, что смена собственника или другие сделки были направлены на вывод активов, либо причинение вреда кредиторам, они могут быть оспорены, а контролировавшие компанию лица — привлечены к субсидиарной ответственности.

Алина Мигачёва