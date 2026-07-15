Председатель СКР потребовал доклад о правах жильца векового дома в Сарапуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о нарушении прав единственного жильца 100-летнего деревянного двухэтажного дома в Сарапуле. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Здание на улице Горького в 2021 году признали аварийным из-за высокой степени износа и отсутствия коммуникаций. Срок расселения установлен на 2032 год.

Здание на улице Горького в 2021 году признали аварийным из-за высокой степени износа и отсутствия коммуникаций. «При этом компетентными органами мер к предоставлению заявителю благоустроенного жилья не принимается, срок расселения установлен только на 2032 год. Обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Напомним, ранее глава СКР потребовал доклад о ходе уголовного расследования по факту нерасселения из аварийного многоквартирного жилья 1958 года постройки в Сарапуле.