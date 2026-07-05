Главе СКР доложат по делу о нерасселении из аварийного жилья в Сарапуле

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе уголовного расследования о нерасселении из аварийного многоквартирного жилья на ул. Школьной в Сарапуле. Дом был признан непригодным для проживания в 2018 году, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«На протяжении длительного времени здание 1958 года постройки находится в непригодном состоянии: фундамент и перекрытия разрушаются, температурный режим в зимний период не соответствует установленным нормам»,— говорится в релизе. С 2018 года, когда дом признали аварийным, никаких мер для решения вопроса не принималось. При этом сроки расселения граждан не сообщаются.

СУ СКР по Удмуртии возбудил уголовное дело, исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

Напомним, ранее глава СКР требовал ускорить ход уголовного дела по факту нерасселения из аварийного дома на ул. Гагарина в Сарапуле. Оно было возбуждено в декабре 2025-го.