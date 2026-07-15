Участие красноярского вице-губернатора в выборах изменило состав избиркома

Избирательная комиссия Красноярского края приостановила полномочия члена избиркома с правом решающего голоса Светланы Цепелевой. Решение об этом было вынесено на заседании 14 июля.

«В связи с выдвижением кандидата в депутаты законодательного собрания Красноярского края пятого созыва Пономаренко Сергея Александровича, в непосредственном подчинении которого находится Цепелева Светлана Александровна»,— указывается в сообщении избиркома причина такого решения.

Как писал «Ъ-Сибирь», первый вице-губернатор Сергей Пономаренко будет избираться в законодательное собрание региона в Енисейском одномандатном округе №20. На сайте красноярского избиркома указывается, что кандидатура госпожи Цепелевой была выдвинута тюхтетским окружным советом депутатов.

Валерий Лавский