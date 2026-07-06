Избиратели начинают узнавать кандидатов

Крупнейшие политические силы Красноярского края приступили к выдвижению кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. К началу наступившей недели соответствующие решения приняли региональные отделения (РО) «Единой России» и ЛДПР. Формирование партсписков прошло без сюрпризов: первые строчки заняли, соответственно, губернатор Михаил Котюков и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Остальные парламентские партии назовут имена претендентов на депутатские мандаты в конце этой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые две партии утвердили списки своих претендентов на депутатские кресла в законодательном собрании

Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ Первые две партии утвердили списки своих претендентов на депутатские кресла в законодательном собрании

Фото: Андрей Бурмистров, Коммерсантъ

В минувшие выходные в Красноярском крае состоялись первые партийные конференции, утвердившие списки кандидатов на предстоящих выборах депутатов законодательного собрания региона. Стали известны кандидаты от «Единой России» (ЕР) и ЛДПР.

В общекраевую часть партсписка единороссов вошли губернатор, секретарь РО Михаил Котюков, спикер заксобрания Алексей Додатко и мэр Красноярска Сергей Верещагин.

Несмотря на полное персональное обновление по сравнению с 2021 годом, она сформирована по тому же принципу. Напомним, на предыдущих выборах первую тройку составили губернатор Александр Усс, спикер заксобрания Дмитрий Свиридов и глава краевой столицы Сергей Еремин.

Выборы заксобрания пятого созыва пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ в сентябре 2026 года. Всего избираются 52 депутата: 26 по партсписку и 26 в одно- и двухмандатных округах. Предыдущие выборы прошли в 2021 году. В настоящее время фракция ЕР насчитывает 33 депутата, КПРФ — восемь, ЛДПР — четырех. У «Новых людей» два места, у «Справедливой России» и «Зеленых» — по одному.

Всего ЕР выдвинула 139 кандидатов. В их числе 23 действующих члена фракции ЕР, а также перешедшая из партии «Зеленых» Ирина Иванова (Октябрьский одномандатный округ №4) и состоящий во фракции КПРФ Борис Мельниченко (Шарыповский округ №13). Ряд кандидатов имеет опыт работы на высоких постах в исполнительной власти Красноярского края. Например, первый вице-губернатор Сергей Пономаренко (Енисейский округ №20), экс-глава регионального правительства Эдхам Акбулатов (№1 в Ленинской региональной группе партсписка), бывший министр спорта Павел Ростовцев (№1 в Кежемской группе).

Напомним, Михаил Котюков возглавляет и региональную группу №3 партсписка (Красноярский край, республики Тыва и Хакасия) на выборах в Госдуму РФ. Также одновременно баллотируются в федеральный и региональный парламенты участник СВО Олег Ликонцев и действующий депутат Госдумы Наталья Каптелинина. Они заняли первые две строчки в Канской региональной группе.

«Доверие, которое избиратели высказали в ходе предварительного голосования, нужно укрепить, нужно оправдать»,— заявил по итогам конференции губернатор. При утверждении списка кандидатов в итоги праймериз были внесены коррективы. Председатель комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш, уступивший в предварительном голосовании в Железногорском округе №10, получил, тем не менее, первый номер в Железногорской группе партсписка.

«Решение было принято президиумом генерального совета партии на основании результатов предварительного голосования. Алексей Кулеш, проходивший предварительное голосование по одномандатному избирательному округу, набрал на 1184 голоса больше, чем первый номер в реггруппе. В таких случаях п. 3 ст. 30 федерального Положения о порядке проведения предварительного голосования на выборах заксобрания предусматривает право президиума генсовета с учетом количества полученных голосов включить кандидата, проходившего предварительное голосование по одномандатному избирательному округу, в список кандидатов для выдвижения по краевому избирательному округу»,— пояснили «Ъ-Сибирь» в РО ЕР.

Также три человека вошли в общекраевую часть партсписка ЛДПР.

Лидерами либерал-демократов на выборах стали председатель партии Леонид Слуцкий, координатор РО, депутат Госдумы Дмитрий Новиков и депутат сосновоборского горсовета Павел Гагаркин.

В числе других кандидатов — действующий депутат заксобрания Павел Семизоров, который выдвинут в Норильском округе №21. В краевой парламент намерены перейти большинство депутатов от ЛДПР в горсовете Красноярска: Семен Сендерский, Иван Петров и Максим Плютов. «В 2025 году мы доказали свою силу, заняв второе место на муниципальных выборах. И не собираемся останавливаться на достигнутом!»,— сформулировали стоящую перед партией задачу в РО ЛДПР.

Краевые конференции КПРФ и «Справедливой России» для выдвижения кандидатов состоятся 11 июля. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в РО «Новых людей», эта партия назовет своих кандидатов 12 июля.

Валерий Лавский