Создатели «Леди Баг и Супер-Кот» за июнь подали в России почти 100 исков
Французская Miraculous Corp., создатель мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот», за 12 дней в июне направила в суды нескольких российских регионов 94 иска в защиту интеллектуальных прав. Об этом сообщает «РИА Новости».
Иски с требованиями о взыскании компенсации за нарушение авторских прав поступили, в частности, в арбитражные суды Ростовской, Самарской и Оренбургской областей, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни. Сумма одного иска в среднем составляет несколько десятков тысяч рублей. Среди ответчиков — индивидуальные предприниматели (ИП) и мелкие фирмы.
Самый крупный иск рассматривает арбитражный суд Москвы. В нем компания потребовала взыскать 30 млн руб. с торговой сети «Лента» и соответчиков компании — московских ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ». Ранее эти же юрлица были соответчиками по иску американской ZAG America. Истец просил взыскать 60 млн руб. за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства — персонажей Леди Баг и Супер-Кот. В итоге суд оставил тот иск без рассмотрения из-за проблем с доверенностью лица, подписавшего исковое заявление.
В 2023 году Россия стала ведущим экспортным рынком для Франции, такие данные приводит агентство Unifrance (отвечает за продвижение французского кино- и ТВ-контента за рубежом). Тогда самым успешным проектом стал мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Сама франшиза стабильно входит в топ-5 по телерейтингам: марафоны проекта можно увидеть на канале «ТВ-3».
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Активная судебная защита интеллектуальных прав на персонажей мультфильмов не является редкостью. Ранее американские компании ZAG America и французские Zagtoon SARL, создатели "Леди Баг и Супер-Кот", уже подавали иски к индивидуальным предпринимателям с требованиями о компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и произведения изобразительного искусства. Аналогичные иски к российским предпринимателям подавали и другие зарубежные правообладатели, например, британская Entertainment One UK Limited (правообладатель "Свинки Пеппы").
Российские студии также активно отстаивают свои права. Так, "Союзмультфильм" и студия "Мельница" регулярно взыскивают компенсации за использование образов персонажей из своих мультфильмов, включая Чебурашку, Волка и Зайца из "Ну, погоди!", Лунтика, Барбоскиных и Добрыню Никитича. В то же время, некоторые иностранные компании после ухода с российского рынка или для упрощения управления рисками передают права на свои бренды локальным структурам.