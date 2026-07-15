Суд подтвердил займ кипрской компании УМ «Школьник» вкладом в имущество

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о признании займа кипрской компании универсальному магазину «Школьник» вкладом в имущество. Жалоба организации Rantip Invest Limited, аффилированной с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, отклонена. Информация об этом размещена в картотеке дел.

«Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— отмечено в картотеке дел по итогам заседания 14 июля.

Решение, о котором идет речь, принято в мае 2026 года. Истцом выступало национализированное ООО «Универсальный магазин „Школьник“», ранее принадлежавшее Михаилу Юревичу. Ответчиком являлась Rantip Invest Limited. Заем кипрской компанией был выдан в 2018 году. УМ «Школьник» через суд признал его вкладом в имущество.

Однако, помимо Rantip Invest Limited, жалобу направило предприятие из Казахстана — TOO Baiterek Capital.

В мае 2026 года второй бывший актив Михаила Юревича, национализированное ООО «ОтельСтрой», выиграло аналогичный спор с Rantip Invest Limited. Суд вновь признал заем, выданный кипрской компанией в 2011 году, вкладом в имущество.

Ольга Воробьева