Уровень воды в реке в свердловском Ирбите вырос еще на 54 см

В Свердловской области уровень воды в реке Ница в городе Ирбит за сутки вырос на 54 см. Зона подтопления домов и участков расширена, рассказал глава города Николай Юдин. Накануне в Ирбите ввели режим ЧС муниципального уровня.

«Подъем воды продолжается. По данным гидропоста УГМС, на 08:00 уровень реки Ница составил 786 сантиметров. За сутки его высота поднялась на 54 сантиметра», — подчеркнул господин Юдин.

Подъем уровня воды привел к расширению территории подтопления: она охватила приусадебные участки и придомовые территории по 212 адресам, где проживают 434 человека. «Еще раз настоятельно предлагаю жителям подтопленных домов перебраться в ПВР. Здесь созданы комфортные условия, и места для размещения есть», — добавил глава города.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода в Свердловской области сохранится до конца недели. Только в Екатеринбурге за месяц выпало практически три месячные нормы осадков. Режим ЧС и повышенной готовности ввели в 28 муниципалитетах на Урале.

Подробнее — в материале «Ъ» «Урал выпал в осадок».