Силы ПВО сбили более 90 беспилотников над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 93 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией России с 20:00 мск 14 июля до 7:00 15 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, уточнили в военном ведомстве.

При ударах по Белгородской области пострадали три человека, сообщал оперштаб региона. В Ростовской области повреждена кровля частного дома и остекление в одной из квартир многоэтажного дома, написал губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. Власти остальных регионов последствия ночной атаки не комментировали.