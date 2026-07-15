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Один человек пострадал при падении обломков БПЛА в пригороде Воронежа

Силы ПВО уничтожили прошлой ночью беспилотник в пригороде Воронежа. При падении обломков пострадал мужчина 1997 года рождения. Он находится в больнице. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Повреждения получили три частных дома. В одном повреждена стена, в другом кровля, в третьем — кровля и забор. В одном из нежилых зданий выбило стекла. Режим беспилотной опасности в регионе не объявлялся, добавил господин Гусев.

По данным Минобороны России, прошлой ночью над российскими регионами было сбито 93 беспилотника Вооруженных сил Украины.

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