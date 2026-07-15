Трое жителей Белгородской области пострадали при ударах БПЛА

Трое человек пострадали в Белгородской области при ударах беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил оперштаб региона в Max.

В Грайвороне ранены двое — мужчина и женщина. После оказания первой медицинской помощи их доставят в больницу Белгорода. Еще один мужчина получил ранения при ударе по частному дому в Никольском. Пострадавшего везут в больницу.

При ударах БПЛА по Белгородской области за прошедшие сутки пострадали двое человек, сообщал оперштаб. Атаки произошли в Шебекино и поселке Октябрьский.