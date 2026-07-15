На западе Приморья после ливней без света остались более 8 тыс. человек

Из-за непогоды в Хорольском и Красноармейском округах Приморья произошли аварийные отключения электроснабжения. Света лишились жители сел Хороль и Новопокровка, в которых живут 8280 человек.

«В настоящее время бригада энергетиков проводит аварийно-восстановительные работы»,— указано в сообщении регионального управления МЧС.

В Пограничном округе Приморского края на 18 км трассы Гродеково — Барановка — Садовый образовался перелив глубиной 50 см, в настоящее время проезд здесь невозможен. Также переливы глубиной от 10 до 30 см образовались на нескольких других участках дорог в Пограничном и Хорольском округах. Там движение транспорта не останавливали, сообщили в Минтрансе Приморья.

Во Владивостоке в минувшую ночь выпало 26 мм, все дороги находятся «в проезжем состоянии», сообщила пресс-служба администрации города.

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение «в связи с активизацией атмосферного фронта, в систему которого вошел бывший тайфун BAVI», указано в сообщении Примгидромета. Основной удар стихии ожидается в ночь и днем 15 июля. Синоптики предсказывают выпадение до 50 мм осадков, что составляет до 80% месячной нормы, и усиление ветра до 15-22 метров в секунду. На реках края прогнозируется формирование дождевых паводков с интенсивным подъемом уровня воды на 0,8–2,0 м.

Региональное управление МЧС предупредило об угрозе «затопления хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог ливневым, склоновым стоком на всей территории края».

Ранее почти 2,7 млн жителей Китая были эвакуированы из-за тайфуна «Бави». Только в провинции Чжэцзян на востоке страны эвакуированы более 2,68 млн человек.

Алексей Чернышев, Владивосток