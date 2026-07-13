Почти 2,7 млн жителей Китая эвакуированы из-за тайфуна «Бави»
Супертайфун «Бави» продвигается вглубь Китая. Только в провинции Чжэцзян на востоке страны эвакуированы более 2,68 млн человек, сообщает агентство «Синьхуа».
За последние 24 часа на большую часть центральной и южной частей провинции Чжэцзян выпало более 50 мм осадков, которые охватили около 42% ее территории. Местные власти развернули более 19 тыс. убежищ для эвакуированных. В школах и учебных заведениях остановлены занятия, закрыты 830 стройплощадок. Также остановлена деятельность туристической отрасли, закрыто более 400 живописных смотровых площадок и свыше 200 развлекательных объектов с высокой степенью риска.
Тайфун «Бави» стал самым мощным на востоке Китая с 1949 года. Огромный охват и сила позволили ему продвинуться вглубь материка, создавая высокий риск внезапных наводнений, геологических катастроф и подтопления городов, предупреждает провинциальный департамент ЧС.
Национальная комиссия по развитию и реформам Китая выделила из чрезвычайного фонда Чжэцзяну в общей сложности 100 млн юаней ($14,71 млн) на ликвидацию последствий.
Ожидается, что тайфун двинется на северо-запад, постепенно ослабевая. В начале недели ливни придут в провинцию Ляонин. В мегаполисе Шэньян, столице провинции, в понедельник закрывают все детсады, школы и другие учебные заведения. Местные власти вводят запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе, закрывают утренние и ночные рынки.
Эвакуация почти 2,7 млн жителей в Китае из-за тайфуна «Бави» является частью цикла стихийных бедствий, регулярно обрушивающихся на Азию. Так, за несколько дней до этого, 9 июля 2026 года, «Бави» уже прошел по юго-восточной части Тайваня, где скорость ветра достигала 200 км/ч, а метеоуправление острова назвало его самым мощным с 1987 года. По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, при сохранении интенсивности «Бави» может стать сильнейшим ураганом в Азиатско-Тихоокеанском регионе со времен супертайфуна «Конг-рей» в 2024 году.
В целом, тайфуны являются характерной проблемой для Китая и соседних стран. Например, в 2025 году тайфун «Рагаса» назвали мощнейшим в мире за этот год, он обрушился на Тайвань и материковый Китай, приведя к гибели 17 человек и эвакуации около 2 млн. Филиппины в ноябре 2025 года столкнулись с последовательными ударами тайфунов «Калмаеги» и «Фунг-Вонг», из-за которых было эвакуировано более 900 тыс. человек и погибли сотни. Ранее, в 2025 году, тайфун «Матмо» вызвал эвакуацию 150 тыс. человек в провинции Гуандун.