Почти 2,7 млн жителей Китая эвакуированы из-за тайфуна «Бави»

Супертайфун «Бави» продвигается вглубь Китая. Только в провинции Чжэцзян на востоке страны эвакуированы более 2,68 млн человек, сообщает агентство «Синьхуа».

За последние 24 часа на большую часть центральной и южной частей провинции Чжэцзян выпало более 50 мм осадков, которые охватили около 42% ее территории. Местные власти развернули более 19 тыс. убежищ для эвакуированных. В школах и учебных заведениях остановлены занятия, закрыты 830 стройплощадок. Также остановлена деятельность туристической отрасли, закрыто более 400 живописных смотровых площадок и свыше 200 развлекательных объектов с высокой степенью риска.

Тайфун «Бави» стал самым мощным на востоке Китая с 1949 года. Огромный охват и сила позволили ему продвинуться вглубь материка, создавая высокий риск внезапных наводнений, геологических катастроф и подтопления городов, предупреждает провинциальный департамент ЧС.

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая выделила из чрезвычайного фонда Чжэцзяну в общей сложности 100 млн юаней ($14,71 млн) на ликвидацию последствий.

Ожидается, что тайфун двинется на северо-запад, постепенно ослабевая. В начале недели ливни придут в провинцию Ляонин. В мегаполисе Шэньян, столице провинции, в понедельник закрывают все детсады, школы и другие учебные заведения. Местные власти вводят запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе, закрывают утренние и ночные рынки.

Эрнест Филипповский