Из-за завышения цен на топливо власти Кузбасса направили обращение в ФАС

Власти Кемеровской области направили обращения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и прокуратуру по факту выявленных случаев завышения цен на топливо на АЗС региона. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Илья Середюк.

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По его словам, цены на дизельное топливо в отдельных случаях достигали 130 руб. за литр. Глава региона в связи с этим подписал обращение к руководителю УФАС Кузбасса с просьбой «посмотреть предмет ответственного ценообразования» и направил аналогичное письмо в прокуратуру региона.

Господин Середюк отметил, что на уровне правительства РФ была достигнута договоренность о выделении для областных сельхозпредприятий дополнительно 20 тыс. т ГСМ.

В конце прошлой недели Илья Середюк сообщил о снижении ажиотажного спроса на бензин в Кемеровской области. 8 июля на заправках «Татнефти» в регионе появился бензин АИ-92. Неделей ранее в Кузбассе разрешили заливать топливо в маленькие канистры.

Проблема дефицита топлива в России возникла в конце мая. Ограничения на продажу введены более чем в 30 регионах. Правительство до конца года разрешило оборот бензина «Евро-3», качество которого не соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.

Александра Стрелкова