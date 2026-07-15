ВС Ирана пообещали атаковать базы США «до окончательной победы»

Служба по связям с общественностью армии Ирана сообщила о нанесении ударов беспилотниками-камикадзе по авиабазе «Аль-Азрак» ВС США в Иордании. Целями очередной атаки стали места дислокации американских истребителей F-18, жилые корпуса и крупный ангар с военной техникой, передает Mehr.

В армии сообщили, что эта атака была ответом на удары Соединенных Штатов по территории Ирана, а также на нарушение условий режима прекращения огня. Там добавили, что «эпоха ударов без ответа» прошла, и подобные операции будут продолжаться до достижения «окончательной победы».

США и Иран обмениваются ударами с 8 июля. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, подписанного 18 июня, больше «не существует». О том, что страны находятся в состоянии войны, Конгрессу США ранее сообщил президент Дональд Трамп. Поводом для возобновления боевых действий стали атаки Ирана на суда в Ормузском проливе.